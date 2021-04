De gemeente Amsterdam heeft bouwplannen voor 550 nieuwe woningen in een nieuwe, groene woonwijk in Bijlmer-Oost. De woningen zijn bedoeld voor starters en mensen met een middeninkomen.

In de wijk, de zogenoemde E-buurt, komt zowel hoogbouw van 40 tot 60 meter met voorzieningen op de begane grond, als eengezinswoningen en appartementen met vier bouwlagen. Ook worden er lage appartementen gebouwd en komt er ruimte voor ontspanning in een groene omgeving. De openbare ruimte wordt autoluw.

Met het vastgestelde bestemmingsplan worden ruimere woningen gebouwd die voor Amsterdammers toegankelijk en betaalbaar zijn. Het gaat om 25 procent sociale woningen, 50 procent middeldure woningen en 25 procent duurdere woningen. De sociale huurwoningen worden gereserveerd voor huurders uit Zuidoost van wie de huurwoning gerenoveerd wordt.

De bouw van de E-buurt start eind 2022. Eerst worden de sociale huurwoningen gebouwd. Na de zomer start het selectieproces voor de ontwikkelaar van de marktwoningen. De bouw van de andere woningen start in de tweede helft van 2023.

De buurt wordt ook duurzaam: de energievraag wordt beperkt tot een minimum, de bebouwing wordt gasloos en energieneutraal en het is de bedoeling om 'nul-op-de-meterwoningen' te realiseren. Dit houdt in dat een woning over het hele verbruiksjaar net zoveel energie verbruikt als lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt.