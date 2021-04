De politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 22-jarige man uit Assendelft. Het gaat om een twintigjarige man uit Krommenie.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 12 maart gevonden in een sloot in de buurt van tuinpark Osdorp in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. De politie liet eerder weten dat hij mogelijk op een andere locatie is doodgeschoten.

Eerder werden er al twee verdachten aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident.