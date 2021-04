Hotel New Century aan de Fogostraat in de Amsterdamse wijk Osdorp is maandagavond overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten.

De overval vond rond 22.00 uur plaats. De verdachten zouden vervolgens gevlucht zijn op een scooter.

Na het incident werd een politiehelikopter opgeroepen om de daders op te sporen, maar dit was zonder resultaat.

De politie heeft de signalementen van de twee daders via Burgernet verspreid. Het gaat om twee mannen, van wie één "lichtgetinte huidskleur" heeft. Het tweetal droeg op het moment van de overval zwarte kleding. Een van hen droeg daarnaast een sjaal voor zijn gezicht.

De politie vraagt omstanders de twee niet te benaderen, maar meteen de politie te bellen.

Hotel New Century werd eind vorig jaar eveneens overvallen.