Een busje is maandagmiddag door meerdere politiewagens klemgereden op de A4 in Amsterdam-Nieuw-West. In het voertuig bleek een gestolen motor te liggen.

Het busje viel op doordat het valse kentekenplaten had. Het voertuig zelf bleek ook gestolen te zijn. Daarnaast had de bestuurder geen geldig rijbewijs.

De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Volgens de politie gebeurt het regelmatig dat gestolen motoren worden meegenomen in busjes.