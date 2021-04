Een deel van de Overtoom in Amsterdam is vanaf dinsdag afgesloten voor werkzaamheden. Vanaf de Nassaukade tot aan de Eerste Constantijn Huygensstraat wordt het asfalt vernieuwd. Dit deel van de weg is tot komende zondag dicht.

De gehele Overtoom wordt aangepakt, maar alleen het deel tussen de Nassaukade en de Eerste Constantijn Huygensstraat is overdag gesloten. De werkzaamheden worden overdag verricht, omdat het frezen van asfalt veel lawaai oplevert.

Op het andere gedeelte van de Overtoom, van de Eerste Constantijn Huygensstraat tot aan de Amstelveenseweg, wordt alleen 's nachts gewerkt. Die werkzaamheden beginnen ook dinsdag, maar eindigen pas op 18 april. Al het autoverkeer wordt omgeleid.