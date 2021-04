In een woning aan de Maldenhof in Amsterdam-Zuidoost is maandagmiddag een man aangehouden nadat er brand in zijn woning was ontstaan en er volgens omstanders een wietgeur was vrijgekomen. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

De man woont in een hoekwoning aan de Maldenhof. Rond 13.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen over de brand.

De politie is nog bezig met het onderzoek, maar bevestigt dat zij een melding van de wietgeur heeft gekregen. Of er sprake was van een wietplantage, kon de politie nog niet bevestigen.