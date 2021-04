De politie en gemeente ontvingen in de nacht van zondag op maandag veel meldingen van inwoners van Amsterdam die het geluid van heiwerkzaamheden hoorden. Het geluid zou uit het Westelijk Havengebied komen, maar was in de hele stad te horen.

"Zelfs op zondag om 2.20 uur zijn ze nog aan het rammen. Het is godbetert Pasen", mailde een Amsterdammer naar AT5, waar veel tips over de geluidsoverlast zijn binnengekomen. Volgens een omwonende zou het geluid pas rond 5.00 uur zijn gestopt.

De politie werd "platgebeld", vertelt een woordvoerder. Maar "dit is toch echt een zaak van de gemeente", stelt ze. De gemeente laat weten uit te zoeken wat er precies aan de hand was.