De politie heeft zondag een zelfgebouwde kart van de weg gehaald op de Siciliëweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Bij controle bleek dat deze kart voorzien was van een motor die ook in motorfietsen, zoals bijvoorbeeld een Kawasaki, geplaatst wordt. Daarnaast ontbrak een goed goed functionerende rem.

De politie kwam af op meldingen van straatraces en stuntende motorvoertuigen. Toen agenten ter plaatse waren, zagen ze een auto met piepende banden kleine rondjes draaien.

De politie heeft de kart in beslag genomen en het voertuig zal hoogstwaarschijnlijk worden vernietigd.

Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen en hij moet verplicht de driedaagse cursus Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) volgen. Ook kreeg hij proces-verbalen voor het rijden op de openbare weg met een voertuig zonder kenteken en voor het rijden met een onverzekerd voertuig.