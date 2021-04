Ruim honderd mensen hebben zich zondagmiddag verzameld op het Museumplein in Amsterdam om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Het protest is voor het eerst sinds weken een stuk rustiger dan eerdere demonstraties. Het gebied is dit keer door de driehoek ook niet aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De meeste demonstranten zijn inmiddels vertrokken van het plein.

"Wij staan hier tegen de coronamaatregelen, tegen de politiek", zei een van de demonstranten tegen nieuwspartner AT5. "Maar we staan hier niet alleen voor onszelf, maar ook voor de jeugd. Die moeten ook hun vrijheid terug."

Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat er geen signalen waren dat er zondag individuen of groepen naar het Museumplein zouden komen met (geïmproviseerde) wapens. "Hierdoor is er geen aanleiding om dit gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied om preventief te kunnen fouilleren."

De demonstraties op het Museumplein lijken een wekelijkse traditie te worden. Een week geleden waren er ongeveer duizend demonstranten op het plein aanwezig. De politie greep toen na meerdere waarschuwingen in, onder andere met een waterkanon.