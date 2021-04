Een auto is zaterdagavond in het water bij de VOC-kade op het Amsterdamse Oostenburg terechtgekomen. De twee inzittenden zijn gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is kritiek.

Het incident vond iets voor 23.00 uur plaats. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. De twee slachtoffers, een man en een vrouw, zijn met hulp van brandweerduikers uit het water gehaald.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe het voertuig in het water kon belanden.