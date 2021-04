De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een grote brand in een afvalverwerkingsbedrijf aan de Siciliëweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De eerste melding over de brand kwam rond 21.30 uur binnen. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.

Een woordvoerder van de brandweer liet zaterdagavond aan nieuwspartner AT5 weten dat er een grote berg met afval in de loods lag, waardoor het blussen erg moeilijk ging. Pas om 1.15 uur werd het sein brand meester gegeven.

De afvalberg is met inzet van grondverzetmachines uit elkaar getrokken en naar buiten gereden. De brandweer is vervolgens nog enige tijd bezig geweest met nablussen.