Een supermarkt aan de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid is zaterdagavond overvallen door een dader met een wapen. De politie zoekt naar in ieder geval één verdachte.

Het incident vond rond 18.45 uur plaats. De overvaller heeft met een wapen het winkelpersoneel bedreigd. Hij is er met een onbekend geldbedrag uit een kassa vandoor gegaan op een elektrische damesfiets. Bij de overval is niemand gewond geraakt.

De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachte(n), maar vooralsnog is niemand aangehouden. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Via Burgernet is een signalement van de verdachte verspreid. Het zou gaan om man van tussen de dertig en veertig jaar. Hij droeg op het moment van de overval een zwarte broek, witte sportschoenen, een oranje veiligheidsvestje en een pet. Aan het stuur van zijn fiets hing een gele tas.