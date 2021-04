Twee personen hebben zaterdagavond een gewapende overval gepleegd op een woning aan de Hoekenes in de Amsterdamse wijk Osdorp. Daarbij is de bewoner lichtgewond geraakt.

Het slachtoffer is nagekeken door het ambulancepersoneel.

De signalementen van de twee overvallers zijn verspreid via Burgernet. Het zou volgens de politie gaan om twee lichtgetinte jongens. Een van de daders droeg op het moment van de overval een groene jas en een spijkerbroek en had een slank postuur. De andere dader had een zwarte jas aan en droeg eveneens een spijkerbroek. De politie roept getuigen op zich te melden.