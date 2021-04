Bij een juwelier op het Buikslotermeerplein in het Amsterdamse stadsdeel Noord is in de nacht van vrijdag op zaterdag een plofkraak gepleegd. Het rolluik van de winkel werd met een explosief kapot geblazen.

De politie werd rond 3.00 uur gealarmeerd over de kraak. Volgens een getuige zijn in de winkel meerdere vitrines kapotgeslagen, waarna de daders er met buit op een scooter vandoor zijn gegaan.

Met onder meer een politiehelikopter werd in de omgeving naar de vluchtende plofkrakers gezocht. Bij het nabijgelegen Spelderholt vond de politie een deel van de vermoedelijk gestolen sieraden terug op straat.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse voor onderzoek naar het explosief. Forensische Opsporing doet verder sporenonderzoek. Rond 6.30 uur was het onderzoek ter plaatse afgerond.