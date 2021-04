Amsterdam heeft sinds deze week 22 buurtteams in de stad. Hier kunnen kunnen mensen met al hun vragen terecht over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld of veiligheid. De gemeente wil op deze manier het vragen om hulp makkelijker maken.

Volgens Simone Kukenheim, wethouder Zorg, worden mensen nu vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Zeker als er nog niet helemaal duidelijk is waar mee mensen mee zitten. "Daarnaast is het soms ook moeilijk om te kiezen waar je met je probleem heen moet", zegt Kukenheim. Dat moet met de komst van de buurtteams een stuk makkelijker worden. "Dan heb je één duidelijk punt waar je heen kan gaan. Dat is fijn voor Amsterdammers."

Daan Edeman werkt als ervaringsdeskundige bij het buurtteam in Nieuw-West. Toen hij zelf kampte met psychische problemen, lukte het Daan niet om snel de juiste hulpverlening te vinden. "Als er destijds buurtteams waren geweest, had ik er zeker gebruik van gemaakt", zegt Edeman. "Ik voelde me in de zorg die ik kreeg niet serieus genomen. Daarnaast had ik ook meer zorg nodig, maar ik wist niet hoe ik daaraan moest komen." Edeman werd door zijn zoektocht meer gespannen dan hij al was. "Ik denk dat een buurtteam in staat is die spanning weg te nemen."

Volgens de coördinator van buurtteam Nieuw-West kunnen de vragen zeer uiteenlopend zijn: "Het kan gaan over hulp bij het invullen van formulieren, tot vragen over meerdere levensgebieden."