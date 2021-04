Het weren van doorgaand verkeer uit de Weesperstraat door een knip te zetten ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht vindt dit jaar niet meer plaats. De proef zal naar verwachting begin 2023 starten.

Dat heeft wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer) donderdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

In februari liet hij nog weten dat hij onderzocht of de straat in mei of juni van dit jaar kon worden opgeknipt of dat de gemeente nog twee jaar zou wachten. De Vries kiest dus voor de tweede optie.

De proef is bedoeld om te kijken of de maatregel er inderdaad voor zorgt dat het aantal auto's omlaag gaat en of er in andere straten geen problemen ontstaan doordat er omgereden wordt. Mochten de uitkomsten positief zijn, dan kan de knip definitief ingevoerd worden.

Maar de verkeerssituatie wijkt door de coronamaatregelen volgens De Vries nog te veel af om goed onderzoek te kunnen doen. Zo rijdt er ongeveer 30 procent minder verkeer dan voor de coronacrisis.

"De ochtendspits is nog steeds vrijwel afwezig en de avondspits is nog steeds korter. De hoeveelheid verkeer in de avondspits is nu 10 procent minder in plaats van 20 procent minder in januari", schrijft De Vries. Ook is het aantal touringcars met 80 procent afgenomen ten opzichte van 2020.

Renovatie Piet Heintunnel voorkomt opknippen Weesperstraat

De renovatie van de Piet Heintunnel zorgt ervoor dat de Weesperstraat niet in de maanden na juni opgeknipt kan worden. De tunnel moet dicht voor verkeer van 25 juni 2021 tot 30 september 2022. Het opknippen van de straat zorgt er dan voor dat "de bereikbaarheid van de stad aan de oostzijde dan te veel onder druk komt te staan".

De wethouder schrijft wel dat hij de bewoners, die teleurgesteld reageerden op het uitstellen van de proef, tegemoet wil komen. Zo wil de Vries onderzoeken of met andere autoluwe maatregelen lucht, geluid, veiligheid en leefbaarheid verbeterd kunnen worden. "Wellicht dat dit een eerste stap kan zijn op weg van een verkeerscorridor naar een meer stedelijke straat", schrijft hij.

De Vries wil voor de zomer laten weten wat het onderzoek heeft opgeleverd.