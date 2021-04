Zorgwethouder Simone Kukenheim (D66) wil 'coronaopvang' voor Amsterdamse daklozen zolang als de lockdown duurt. De wethouder zou die echter nog niet kunnen garanderen omdat ze daarvoor afhankelijk is van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Vrijdag werd er gedemonstreerd voor de Stopera, omdat Kukenheim eerder aankondigde dat de noodopvang voor dak- en thuislozen per 1 mei de deuren weer sluit. Toen de coronacrisis vorig jaar uitbrak, werd die gerealiseerd naast de reguliere opvang, zodat niemand op straat hoefde te slapen. 480 mensen maken daar nu nog gebruik van.

Kukenheim liet in reactie op vragen vanuit de raad weten dat ze erop vertrouwt dat de noodopvang in ieder geval kan duren zolang als de huidige lockdown duurt. "Dat is mijn inzet. Maar ik ben afhankelijk van de regels die het ministerie van VWS daarvoor maakt."

Het gaat BIJ1-raadslid Jazie Veldhuyzen niet ver genoeg: "Het zou op zijn minst verlengd moeten worden totdat de pandemie voorbij is, maar eigenlijk moet je een permanente noodopvang hebben. Er zou nooit iemand noodgedwongen op straat hoeven slapen in Amsterdam, hoofdstad van een van de rijkste landen op aarde."

Amsterdam heeft volgens de wethouder echter al flink in de buidel getast om alle huidige voorzieningen te kunnen betalen. "We hebben zelf ook geld, maar dat moet ik dan weer ergens vandaan halen waar we nu andere kwetsbare mensen mee ondersteunen."

Veel dak- en thuislozen maken geen aanspraak op voorzieningen

De gemeente Amsterdam voert nu gesprekken met de mensen die gebruikmaken van de noodopvang. Veel van hen kunnen volgens de regels geen aanspraak maken op de Amsterdamse voorzieningen, doordat ze bijvoorbeeld arbeidsmigrant uit Oost-Europa of ongedocumenteerd zijn.

Kukenheim: "Voor sommige mensen zal de volgende stap zijn opvang in de 24 uursopvang, daarvoor hebben we extra plekken gemaakt. Voor sommige mensen betekent het dat ze terugkeren naar een andere regio in Nederland, waar ze meer kans hebben omdat ze daar een netwerk hebben. En voor anderen zal dat zelfs repatriëring zijn naar het land van herkomst."