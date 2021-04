Een bovenleiding van de tram is op de Kinkerstraat in Amsterdam-West naar beneden gevallen. De muur waar de bovenleiding aan vastzat, lijkt voor een deel mee te zijn gekomen. De brandweer is opgeroepen voor hulp.

Op foto's is te zien dat veel stenen op de straat liggen. Trams 7 en 17 rijden voorlopig om.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is.