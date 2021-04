Vakantieverhuurders in Amsterdam zijn vanaf dinsdag 30 maart verplicht om een registratienummer aan te vragen en dit te vermelden bij hun advertenties op verhuurplatforms. Overtreders riskeren een boete van 8.700 euro. Deze regeling komt boven op de al bestaande vergunningsplicht.

De nieuwe plicht geldt voor vakantieverhuur van een woning, een bed and breakfast en bij shortstayverhuur. De registratieplicht is nodig om verhuurders uit de anonimiteit te halen, zegt woonwethouder Laurens Ivens.

Volgens Ivens is vakantiehuur in de afgelopen jaren gigantisch gestegen, waardoor de leefbaarheid voor bewoners enorm onder druk is komen te staan. "Tussen verhuurders en handhaving was het altijd een kat-en-muisspel, omdat verhuurders zich vaak niet aan de regels voor vakantieverhuur houden", zegt hij. "Door de registratieplicht worden verhuurders uit de anonimiteit gehaald en verbetert de leefbaarheid."

De registratieplicht is een volgende stap in het beperken van illegale vakantieverhuur. Eerder kwam er al een vergunningsplicht en werd het in een aantal gebieden in het centrum verboden een woning aan toeristen te verhuren.

Het wetsvoorstel voor de nieuwe registratieplicht werd in oktober 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. "Amsterdam heeft in Den Haag aangedrongen op het maken van deze wet om een efficiënte handhaving en bescherming van woonruimte mogelijk te maken", vertelt Ivens. "In samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red.) en het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Amsterdam ook het registratiesysteem ontwikkeld dat door alle gemeentes in Nederland kan worden gebruikt."

Gemeente werkt samen met verhuurplatforms

De gemeente werkt voor de registratieplicht samen met de verhuurplatforms Airbnb, Expedia/Vrbo en Booking.com. Nieuwe advertenties krijgen direct te maken met de registratieplicht, maar de verhuurders van al bestaande advertenties hebben nog tot 1 oktober de tijd om een registratienummer aan te vragen. Houden verhuurders zich hier niet aan, dan riskeren ze een boete van 8.700 euro.

Amsterdam, Bergen (Noord-Holland) en Zaanstad zijn de eerste gemeentes in Nederland die gaan werken met registratienummers.