Een man in een scootmobiel is woensdagmiddag zwaar mishandeld op de Hugo de Vrieslaan in Amsterdam. Het slachtoffer is met een ijzeren voorwerp op zijn hoofd geslagen. Een verdachte is even later in de buurt aangehouden.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend.

De politie doet momenteel nog onderzoek.