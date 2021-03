De politie is woensdag een woning aan de J.F. van Hengelstraat op de Oostelijke Eilanden binnengevallen. Volgens omwonenden is een van de bewoners aangehouden. Ook is de forensische opsporingsdienst aanwezig voor onderzoek.

De Amsterdamse politie laat weten dat het om een onderzoek van het politiekorps uit Den Haag gaat.

Een woordvoerder zegt dat er verder niets over de inval kan worden bekendgemaakt.