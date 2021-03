De Piet Heintunnel in Amsterdam gaat in het weekend van 10 april vanwege voorbereidende werkzaamheden dicht voor wegverkeer. Met deze werkzaamheden wordt een grote renovatie voorbereid. Vanaf 25 juni blijft de tunnel vijftien maanden gesloten.

Van vrijdag 9 april 22.30 uur tot zondag 11 april 23.30 uur worden werkzaamheden uitgevoerd in de ruimte tussen de tunnelbuizen. Het verkeer wordt omgeleid via de IJtunnel (S116) en de Gooiseweg/Wibautstraat (S112).

Tijdens de renovatie blijft tram 26 op een aantal weekenden na rijden. Om ervoor te zorgen dat er bij calamiteiten een veilige vluchtroute voor tramreizigers is, worden de werkzaamheden in de tramtunnel uitgevoerd van vrijdag 24 april 1.00 uur tot maandag 26 april 5.00 uur. Tram 26 rijdt dan niet. De GVB zet dan bussen in.

Van 25 juni 2021 tot 30 september 2022 is de Piet Heintunnel vanwege de grootschalige renovatie gesloten voor het wegverkeer. Op een aantal weekenden na blijft tram 26 ook dan rijden.

De tunnel wordt gerenoveerd om hem veiliger te maken. Ook moeten de bediening en het onderhoud eenvoudiger worden.