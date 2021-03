De gemeente Amsterdam laat dinsdagmiddag weten dat ze de ingangen van het Vondelpark afsluit omdat het er te druk is en afstand houden moeilijk wordt. Mensen kunnen het park alleen nog maar verlaten. Voor het Bloesempark is een lange rij met bezoekers ontstaan.

Vanwege het mooie weer hebben veel mensen het park opgezocht. De gemeente vraagt mensen drukke plekken te mijden, voldoende afstand te houden en dicht bij huis te genieten van het weer.

Het was de afgelopen tijd wel vaker te druk in het Vondelpark, waardoor de toegang werd gesloten. Dit gebeurde om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maandag werden nog alle zijingangen afgesloten.

Voor het Bloesempark in het Amsterdamse Bos is een lange rij met bezoekers ontstaan. In het park is momenteel de bloei van de Japanse sierkersen te zien, die trekt jaarlijks veel publiek.

Om drukte in het park tegen te gaan, mogen er maximaal 150 bezoekers tegelijk aanwezig zijn en mag iedereen er maximaal een half uur blijven. Bij de ingang van het park staan een boswachter en twee hosts. Het park werd maandag, verspreid over de dag, al door honderden mensen bezocht.