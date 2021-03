De politie heeft nog geen idee wie de man is die vorige week in het water bij de Riekerweg in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is gevonden. Wel is duidelijk dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat laat de politie dinsdag op Twitter weten.

Het lichaam van de man werd vorige week donderdag in het water aan de Riekerweg gevonden. Het is onduidelijk hoe hij om het leven is gekomen en de politie roept daarom mensen op die meer weten zich te melden.

In het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 wordt woensdag aandacht besteed aan de zaak. Dan zal de politie onder meer een paar tattoos van de man delen in de hoop de identiteit te achterhalen.