Een 56-jarige Amsterdammer is maandagochtend om het leven gekomen bij een steekincident in het Noord-Hollandse Abbenes. De politie heeft een 36-jarige verdachte aangehouden.

Volgens de politie was maandagochtend een conflict tussen twee mannen ontstaan. Het is nog onduidelijk waar dit precies gebeurde, maar uiteindelijk stapte het 56-jarige slachtoffer in zijn auto en reed hij weg. Zijn auto kwam daarna tot stilstand in de Van Voorstlaan.

Daar werd de man zwaargewond aangetroffen. Hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Buurtbewoners zeggen tegen NH Nieuws dat het slachtoffer de schoonvader zou zijn van een van de buren, die een conflict hadden.

De 36-jarige verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De recherche onderzoekt de zaak.