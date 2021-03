Twee mannen van 25 en 23 jaar zijn maandag door de rechtbank schuldig bevonden aan de dood van hun 23-jarige vriend. Het duo heeft een celstraf gekregen. Twee andere vrienden zijn vrijgesproken. Het slachtoffer werd onbedoeld neergeschoten toen zij met een vuurwapen speelden in een woning in Amsterdam-Oost.

De 25-jarige man die het dodelijke schot loste, is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan acht voorwaardelijk. De 23-jarige medeverdachte, die het wapen had meegenomen, moet achttien maanden de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De dodelijke schietpartij gebeurde op zaterdag 14 maart vorig jaar in een woning aan de Lorentzlaan in Watergraafsmeer. De twintigers gebruikten drank en drugs en speelden met een Glock17, waarbij de patroonhouder telkens in en uit het wapen werd gehaald. Ook richtten de vrienden het wapen voor de grap op elkaar, waarbij de trekker werd overgehaald. Daar werden ook filmpjes van gemaakt.

De 25-jarige hoofdverdachte zette het wapen op een gegeven moment op het hoofd van zijn 23-jarige vriend, die net was langsgekomen. Toen hij de trekker overhaalde, bleek het wapen te zijn doorgeladen en werd het slachtoffer dodelijk in zijn achterhoofd geraakt.

Rechtbank: Geen kwade bedoelingen bij verdachten

De rechtbank concludeert dat de verdachten geen kwade bedoelingen hebben gehad. "Dat neemt niet weg dat ze door hun gevaarlijke en onvoorzichtige gedrag wel schuldig zijn aan zijn dood en dat ze de familie van het slachtoffer onbeschrijfelijk veel leed hebben bezorgd. Hiervoor moeten ze dan ook worden gestraft", aldus de rechtbank.

De rechtbank vindt dat de dood van het slachtoffer niet kan worden toegerekend aan de andere twee aanwezige vrienden. "Het wapen was niet van hen en hoewel ze ook meededen aan het gevaarlijke spel, kunnen zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het lossen van het fatale schot. De twee worden wel bestraft voor het voorhanden hebben van het vuurwapen."

De twee hoofdverdachten worden ook gestraft voor de aanzienlijke hoeveelheid drugs die in de woning werd aangetroffen. Het Openbaar Ministerie (OM) had begin deze maand celstraffen variërend van tien maanden tot 3,5 jaar geëist tegen de vier vrienden.