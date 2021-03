Bewoners van de nieuwbouwwijk Elzenhagen in Amsterdam-Noord voeren met een groot spandoek actie tegen de mogelijke komst van windmolens in de buurt. De omgeving is een van de zogenoemde voorkeursgebieden van de gemeente Amsterdam.

Leden van de actiegroep Noord-Verstoord hingen zondag een flink spandoek op bij de afslag naar de wijk Elzenhagen met de tekst "nu met gratis windmolens". Daarna gingen groepjes buurtbewoners op pad met posters en flyers om de medebewoners te vertellen wat de gevolgen van de windmolens zouden zijn.

Elzenhagen ligt direct ten zuiden van de Ring A10 Noord. Sommige huizen liggen slechts op 350 meter afstand van de mogelijke windmolenlocatie. Veel bewoners zeggen positief tegenover windenergie te staan, maar ze vinden de door de gemeente gehanteerde afstandsnorm van 350 meter veel te weinig.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad in mei besluit met welke voorkeursgebieden er doorgegaan wordt. Daarna volgen nog onderzoeken naar de gezondheidseffecten en vinden informatieavonden plaats.