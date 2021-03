Bewoners van een woning op de Nassaukade in Amsterdam-West zijn zondagavond overvallen. De daders dreigden met een vuurwapen.

De overval vond rond 18.20 uur plaats. De daders hebben geld meegenomen en zijn ervandoor gegaan. De slachtoffers zijn niet gewond geraakt.

De politie doet onderzoek naar de woningoverval. Wie getuige was of meer weet over de daders, wordt gevraagd zich te melden.