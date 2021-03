Het Museumplein in Amsterdam is zondag opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Ook de omliggende gebieden vallen hieronder. Dat betekent dat de politie de mogelijkheid heeft om in het gebied preventief te fouilleren.

De driehoek (burgemeester, politie en justitie) heeft dit zondagmiddag besloten, omdat demonstranten hebben aangekondigd zondag opnieuw naar het Museumplein te komen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. De demonstranten willen protesteren onder het mom van 'koffie drinken'.

Net als afgelopen weekenden is ook deze demonstratie niet toegestaan. Een van de overwegingen daarbij is dat er bij eerdere demonstraties onder andere molotovcocktails, messen, zwaar vuurwerk en boksbeugels werden aangetroffen.

De politie staat paraat in de omgeving van het Museumplein.