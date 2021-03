Meer dan veertig straten in het Amsterdamse stadsdeel Noord zaten in de nacht van zaterdag op zondag urenlang zonder stroom door een storing.

Het zou gaan om ongeveer vierduizend huishoudens in de wijken Tuindorp Oostzaan en Noordelijke IJ-oevers West.

De storing begon rond 1.30 uur. Pas om 04.08 uur kon netwerkbeheerder Liander melden dat de stroomstoring was opgelost. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is.