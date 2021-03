Bij een aanrijding op de De Clercqstraat in het Amsterdamse stadsdeel West is zaterdagavond een motorrijder gewond geraakt.

Het slachtoffer kwam rond 17.30 uur ter hoogte van de Da Costakade in botsing met een taxi. De motorrijder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie was het slachtoffer aanspreekbaar.

De straat werd na het ongeluk door agenten afgezet. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Door de afzetting moesten trams 13 en 19 enige tijd omrijden. Inmiddels rijden de trams weer de normale route.