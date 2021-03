Het is donderdag exact twintig jaar geleden dat in de Amsterdamse Stopera het eerste homohuwelijk ter wereld werd gesloten. Om daarbij stil te staan heeft de gemeente een speciaal programma opgezet.

Door de hele stad komt de regenboogvlag te hangen en vaart er een bruidstaart door de grachten. Amsterdammers die het moment willen vieren, kunnen daarbij een A3-regenboogvlagposter bestellen die speciaal voor de gelegenheid is gemaakt.

Ook wordt er op donderdagavond een online symposium gehouden waarin gesproken wordt over de emancipatie van de regenbooggemeenschap in Nederland. Sprekers zijn onder anderen Naomie Pieter, Job Cohen, Dinah Bons, Boris Dittrich, Glenn Helberg, Kees Waalwijk, Lygia Wachter, Irene Hemelaar, Angelo Tromp en Nicoline Grijmans-Veenendaal. Daarna is er een livestream vol dans, muziek en panelgesprekken.

Verder kunnen Amsterdammers een regenboogwandeling maken die voert langs twintig plekken die belangrijk waren in de strijd voor acceptatie en gelijke rechten voor lhbtqi-gemeenschap. Door de stad reist tevens de fototentoonstelling Legale Liefde waarin twintig getrouwde regenboogstellen over de betekenis van hun huwelijk vertellen.