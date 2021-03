De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die in de nacht van dinsdag 22 september op woensdag 23 september 2020 op een geparkeerde auto schoot in Amsterdam Nieuw-West. De eigenaar had het voertuig een paar uur eerder op de hoek van de straat gezet.

"Collega's kregen rond 4.00 uur een melding binnen dat er geschoten is op de Lodewijk van Deysselstraat. Op de hoek met de Adele Opzoomerstraat troffen ze een Mercedes aan waarvan de voor-en achterruit waren beschoten", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

Ook de voorruit aan de bijrijderskant is kapot geschoten en in de achterzijde net boven de kentekenplaat zat een kogelgat. "Waarom de auto beschoten is, staat op dit moment nog niet vast, er wordt met meerdere scenario's rekening gehouden. Wij zijn dringend op zoek naar mensen die informatie hebben over de verdachte", zegt De Vries.

Volgens de politie gaat het om een man met "een lichtgetinte huidskleur". De verdachte wordt rond de 23 jaar oud geschat en is rond de 1,75 meter lang. Hij heeft een slank postuur, droeg een lichtgroene jas met capuchon, een spijkerbroek en schoenen van het merk Nike.