In speeltuin De Zeeslag aan het Parlevinkerpad in Amsterdam-Noord is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. De brand ontstond in een berg pallets.

Het vuur ontstond rond 1.00 uur. De pallets liggen in de speeltuin zodat kinderen er hutten mee kunnen bouwen. Doordat de brandweer er snel bij was, bleef een deel van de pallets intact.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer zegt dat brandstichting niet kan worden uitgesloten. Er wordt geen verder onderzoek gedaan naar het ontstaan van de brand.