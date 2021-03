Het Amsterdamse hoger onderwijs is begonnen met een onderzoek naar sneltesten om zo studenten weer toegang te geven tot fysiek onderwijs. De VU, ROC, HvA en Hotelschool The Hague doen mee aan het onderzoek. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaf donderdag het startschot en inspecteerde de snelteststraat.

"In verschillende regio's van het land doen weer andere partijen mee en zullen er andere onderzoeksvragen worden geformuleerd", zegt Van Engelshoven na haar inspectie bij de Vrije Universiteit (VU). Het hoger onderwijs in Amsterdam zal voornamelijk de testbereidheid van zowel studenten en docenten onderzoeken, naast de effecten van de sneltesten op de besmettingen.

"We onderzoeken de praktijkervaring met een snelteststraat en hoe we dit grootschalig kunnen toepassen om het onderwijs open te stellen. Maar ook kijken we naar het effect dat het testen heeft op het welzijn van mensen en hoe bereid ze zijn om een test af te nemen", aldus Ralph Lasage, hoofdonderzoeker bij de VU.

De bereidheid bij studenten om met behulp van sneltesten weer terug de collegezaal in te kunnen, lijkt groot. "Ik ben dit jaar nog niet op de universiteit geweest. Ik neem zo veel beter de stof op. Dus het is voor mij geen probleem om deel te nemen aan het onderzoek, graag zelfs", laat student William Mooijer weten.

"Ik hoop eigenlijk dat de sneltesten in september overbodig worden", aldus Lasage "Maar als dat niet zo is dan willen we niet terugkijken en denken: hadden we nou maar iets uitgezocht."