De winkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost waar maandagochtend een handgranaat voor de deur werd aangetroffen, is op last van burgemeester Halsema voor onbepaalde tijd gesloten.

Uit politieonderzoek blijkt dat de handgranaat door een onbekend persoon aan de winkel is bevestigd. Het ging om een echt explosief, welke door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk is gemaakt.

"De aanwezigheid van een explosief heeft de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en bezoekers ernstig in gevaar gebracht en de openbare orde in grote mate aangetast. Bij een ontploffing hadden er slachtoffers kunnen vallen. Daarnaast leveren incidenten met explosieven bij panden veel maatschappelijke onrust op", laat de gemeente weten.