Het Openbaar Ministerie (OM) heeft acht jaar cel geëist tegen een 25-jarige Volendammer wegens de zware mishandeling van een sekswerker in haar eigen woning in het Wallengebied vorig jaar maart. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De vrouw ligt nog altijd in coma en reageert niet op prikkels.

De verdachte werd 1 maart 2020 aangehouden in de woning van het slachtoffer en zit sindsdien vast. Hij had zelf het alarmnummer gebeld, maar ook weer de verbinding verbroken. Ruim een uur later nam hij opnieuw contact op met de politie.

Het duurde vervolgens nog enige tijd voordat hulpverleners ter plaatse waren bij de woning aan de Oudezijds Achterburgwal, omdat na de melding niet direct duidelijk was wat er aan de hand was en waar het zich precies had afgespeeld.

De destijds 37-jarige vrouw werkte de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart achter het raam in het Wallengebied. De 25-jarige Volendammer ging op de weg terug van een feest naar eigen zeggen in een opwelling bij haar naar binnen, waarna ze uiteindelijk samen naar het huis van het slachtoffer zijn gegaan. Hij heeft verklaard dat hij boos was en het slachtoffer een duw heeft gegeven. Wat er daarna is gebeurd, zegt hij niet meer te weten.

Onenigheid over betaling

Uit onderzoek van de politie is duidelijk geworden dat er die ochtend onenigheid ontstond over de betaling. Dat blijkt zowel uit de vele berichten die de vrouw aan haar partner heeft gestuurd, als uit berichten van de verdachte aan een vriend van hem. De verdachte verklaart dat hij meerdere betalingen moest doen aan de vrouw die hem niet wilde laten gaan.

Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw meermalen hard is geschopt en geslagen. Over het hele lichaam van het slachtoffer zijn bloeduitstortingen en is er sprake van levensbedreigende letsels. De actuele medische situatie van de vrouw noemt het OM "buitengewoon triest en verdrietig". "Er is geen communicatie mogelijk, het is niet duidelijk of ze op prikkels reageert en ze kan niet eten laat staan zelfstandig bewegen."

Handelen verdachte "disproportioneel"

De verdachte was onder invloed van alcohol en cocaïne en heeft verklaard dat hij op dat moment paranoïde was. Het OM vindt dat dat de man zichzelf in die toestand heeft gebracht. Ook vindt de officier van justitie dat hij meer had kunnen doen om hulp te halen.

"Het feit dat het slachtoffer hem geld heeft afgetroggeld en hem niet heeft willen laten gaan is niet fraai. Het is goed voor te stellen dat de verdachte daardoor geïrriteerd is geraakt. Maar het is wat mij betreft onvoldoende ernstig om daarmee iets af te doen aan de toerekenbaarheid van de verdachte. Zijn handelen is zo disproportioneel geweest ten opzichte van wat hem werd aangedaan. Dat is mogelijk te verklaren door zijn alcohol- en drugsgebruik, maar dat heeft hij aan zichzelf te wijten", aldus de officier in haar requisitoir.

Bij het bepalen van de strafeis heeft de officier van justitie rekening gehouden met het feit dat de verdachte geen strafblad heeft, inzicht toont in wat hij gedaan heeft en zich dat ook aantrekt.