Het Amsterdamse UMC laat op sociale media weten dat ze donderdag kampen met een ICT-storing op locatie VUMC aan de Ringweg Zuid. Wat voor storing het is en wat de gevolgen van de storing zijn, is nog onbekend.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten bezig te zijn met het oplossen van de storing.

Of er afspraken zijn of worden afgezegd is onbekend. "De kritische processen draaien door", aldus de woordvoerder.