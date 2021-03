In een woning aan de Wieringerwaardstraat in Noord zijn woensdagnacht acht bewoners van in totaal twee gezinnen door de brandweer uit hun woning gered.

Om 03.40 uur brak er brand uit in een box-ruimte op de begane grond, de bewoners lagen toen nog te slapen. Meerdere brandweervoertuigen, politie-eenheden en een ambulance rukten vervolgens uit naar de woning in Noord. Er was ondertussen veel rook ontstaan in het trappenhuis, waardoor de bewoners via de achterkant van hun flat moesten worden gered.

Eén meisje werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Toen de brand geblust was, konden de bewoners weer terug naar hun woning.

De brand ontstond in een koelkast op de begane grond, maar de oorzaak is nog onbekend.