Twee geparkeerde auto's zijn woensdagavond in vlammen opgegaan op de Top Naeffstraat in Slotermeer. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om brandstichting. Opvallend is dat er maandag ook een auto in brand stond in dezelfde straat.

Twee branden ontstonden vanavond rond 21.15 uur. Op een foto van een bewoner van de straat is te zien dat er een paar meter afstand tussen beide auto's zit, maar dat ze wel tegelijk in brand staan. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust, maar de schade is groot.

Afgelopen maandagavond ging het ook om een in de straat geparkeerde auto. De brand ontstond rond 21.00 uur. Ook deze auto was niet meer te redden.

"We dachten van de eerste eergisteren, dat het nog een ongeluk kon zijn", zegt de bewoner tegen AT5. "Maar dit is opzettelijk. Ben best geschrokken van dit. Ik hoop dat de politie de dader pakt, want dit kan zo niet."

Cameratoezicht

De Top Naeffstraat is een kleine straat die grenst aan de Lodewijk van Deysselstraat. In die straat en in een aantal omliggende straten heeft de gemeente cameratoezicht ingesteld vanwege groepen jongeren die voor overlast en criminaliteit zorgen. Het cameratoezicht in de Lodewijk van Deysselbuurt werd in februari nog verlengd tot begin volgend jaar.

De politie doet onderzoek naar de drie autobranden.