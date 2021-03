De verdeling van sociale huurwoningen in Amsterdam en omgeving gaat in 2022 veranderen. Het plan houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Het Amsterdamse college en veertien omliggende gemeenten zijn al akkoord met het nieuwe systeem. De komende weken buigt de Amsterdamse raad zich erover.

Het idee achter de nieuwe woonruimteverdeling is om af te rekenen met de extreem lange wachtlijst voor een sociale huurwoning. De gemiddelde inschrijfduur voordat je een woning krijgt in Amsterdam is op dit moment namelijk dertien jaar.

Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden, tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is. Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten.

De bedoeling van zoekpunten is om mensen die actief zoeken meer kans te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Het aantal zoekpunten wordt bepaald door hoe lang iemand al op zoek is in maanden én het aantal keer dat er gereageerd wordt. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene specifieke dringende omstandigheden heeft.

Voor het toewijzen van een woning tellen alle punten gelijk mee, het totale aantal wacht-, zoek- en situatiepunten bepaalt dus hoeveel kans je maakt op een woning.

Nieuwe plannen woensdag besproken in raadscommissie

In het nieuwe systeem maken starters ook meer kans door actief te zoeken naar woningen. Door zoveel mogelijk zoekpunten te verzamelen, vergroten ze de kansen op een eerste woning.

Het huidige urgentiesysteem blijft bestaan, alleen worden de regels voor het krijgen voor een urgentieverklaring wel aangescherpt. Daardoor zullen minder mensen een urgentieverklaring krijgen.

De nieuwe plannen worden woensdag besproken in de raadscommissie en volgende week in de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, start het nieuwe systeem in mei 2022.