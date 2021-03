Agenten hebben dinsdagavond twee jongens opgepakt op de Van Gilsestraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. De twee zouden iemand hebben bedreigd met een pistool.

Een woordvoerder van de politie zegt dat er een melding was binnengekomen dat er iemand op de Slotermeerlaan met een vuurwapen werd bedreigd. Agenten hebben hun wapens getrokken bij de aanhouding van de twee verdachten.

Op een foto die een buurtbewoner naar nieuwspartner AT5 stuurde is te zien dat er op de grond een pistool ligt. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een "op een vuurwapen gelijkend voorwerp" is gevonden, er wordt nog onderzocht of het een echt vuurwapen is.

De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.