Bewoners van met name Amsterdam-Noord lieten zich dinsdagavond massaal horen tijdens een inspreekavond over de gewijzigde plannen voor het plaatsen van windmolens in de buurt. Ze zeiden onder meer dat de windmolens veel te dichtbij komen te staan.

De gemeente wil zo'n zeventien grote windmolens plaatsen in de stad. Waar ze exact komen is nog niet besloten, maar de plannen worden steeds concreter. Twee weken geleden bleek dat meerdere delen van Noord "voorkeursgebied" zijn geworden, waaronder bijvoorbeeld de wijk Elzenhagen.

Bewoners van die wijk zeiden tijdens de digitale vergadering dat er geen draagvlak is voor de windmolens daar, ook vrezen ze voor schadelijke gevolgen voor hun gezondheid omdat de turbines op enkele honderden meters van hun woningen kunnen komen te staan. Een andere bewoner was bang dat Noord een soort spookgemeente zal worden door de aanwezigheid van de windmolens.

Ook huurders van volkstuinparken en bewoners van Zuidoost en Zeeburg hebben grote zorgen en zijn kwaad op het stadsbestuur. Een man die in de buurt van de Zeeburgertunnel woont, noemde de gang van zaken "misleidend, manipulatief, onrechtmatig en onfatsoenlijk".

De politieke partijen in Amsterdam gaan donderdag met verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck in debat over de plannen.