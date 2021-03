Een vuilniswagen is dinsdag rond 11.30 uur in brand gevlogen op de kruising van de Jan Hanzestraat met de Tweede Kostverlorenkade in Amsterdam. De oorzaak van de brand is onbekend.

Karton vatte vlam, maar het is niet bekend of het al brandde voordat het in de vuilniswagen werd gekieperd.

Op dit moment is de brandweer nog aan het nablussen. Volgens een woordvoerder gaat het om een kleine brand.