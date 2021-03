Een man heeft maandag rond 20.30 uur geprobeerd een Lidl-supermarkt aan de Sara Burgerhartstraat in het Amsterdamse stadsdeel West te overvallen. De verdachte bedreigde het personeel met een mes.

Volgens de politie is niemand gewond geraakt en heeft de verdachte niets buitgemaakt. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen.

Het signalement van de overvaller is verspreid via Burgernet. Volgens de politie is de verdachte ongeveer 25 jaar en 1,80 meter lang. Hij heeft een slank postuur. De man droeg een zwarte jas en had een rode pet op. Ook had de verdachte een boodschappentas bij zich.