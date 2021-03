De politie Amsterdam zoekt getuigen van het dumpen van drugsafval bij de Riekerweg in Amsterdam Nieuw-West. Vorige week maandag werden daar vijftien doorzichtige jerrycans en één blauw vat aangetroffen.

In de jerrycans en het vat zaten afvalstoffen die zijn ontstaan bij de productie van MDMA. Het is nog niet duidelijk wanneer het drugsafval is achtergelaten.

"Illegale dumpingen vinden vaak plaats in het donker. Mogelijk zijn er mensen die in de avonden en nachten voor maandag 15 maart iets verdachts hebben gezien, zoals verdachte voertuigen, in de omgeving van de Riekerweg", laat de politie weten.

De politie zegt dat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. "Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen wat leidt tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien."

Uit onderzoek van de politie blijkt dat verdachten via de Vliegtuigstraat of Valschermkade zijn gevlucht. Wie meer weet over de dumping wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.