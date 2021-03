Een deel van het Bijlmerplein in Amsterdam is maandagochtend afgezet geweest, omdat er een explosief is gevonden. Het explosief zou aan een rolluik van een winkel zijn geplakt.

De politie en ook de forensische opsporing is momenteel aanwezig.

De politie heeft bevestigd dat er een explosief is gevonden en dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatste is.