Op het dak van een woning aan de Bernard Loderstraat in het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer heeft in de nacht van zaterdag op zondag enige tijd een brand gewoed. Hierbij raakte niemand gewond.

Het gaat om een pand dat vanwege een renovatie in de steigers staat. De brandweer had ongeveer twee uur nodig om de brand te blussen en sloopwerkzaamheden te verrichten. Het dak van het pand is aanzienlijk beschadigd.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.