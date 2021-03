De wachtlijst voor gemeentelijke zwemlessen is sinds de coronacrisis opgelopen van drie naar negen maanden. Normaal gesproken deelt Amsterdam 3.300 zwemdiploma's per jaar uit, maar afgelopen jaar waren dat er elfhonderd. Volgens de Amsterdamse Reddingsbrigade is dat een zorgelijke ontwikkeling.

Bijna dagelijks krijgen zwemscholen van ouders de vraag of hun kind nog voor de zomer kan afzwemmen. Zwemvereniging Watervrienden Amsterdam en zwemschool De Oceaan moeten veel ouders teleurstellen. De wachtlijsten leiden volgens de reddingsbrigade tot onveilige situaties.

De reddingsbrigade is vanwege twee verdrinkingen vorig jaar begonnen met toezicht op IJburg. Vanaf 1 mei wordt dit toezicht standaard, met een bezetting van vier personen. Dit initiatief is genomen door het stadsdeel Oost en de Veiligheidsregio.

Voorzitter Walter Weg van de Reddingsbrigade ziet ook dat er steeds meer wordt gezwommen in de stad. "Overal waar water is, zijn ze tegenwoordig aan het zwemmen." De Reddingsbrigade heeft echter niet genoeg vrijwilligers om op meer plekken een oogje in het zeil te houden. "We starten binnenkort een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers."

Dus moet iedereen vooral zelf extra opletten. Walter Weg adviseert om niet dieper tot de knieën het wat er in te gaan, als het kind geen diploma heeft. Aan oudere kinderen wil hij meegeven om niet alleen te gaan zwemmen, niet van bruggen af te springen en alleen ergens te zwemmen waar veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

De gemeentelijke zwemscholen verwachten in 2022 weer terug te zijn op het oude niveau van drie maanden wachttijd voor de start van zwemlessen. Dat willen ze vooral doen door maximale openingstijden voor zwemlessen en ook door les tijdens de vakanties en op zondagen.