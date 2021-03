Bewoners van het Amsterdamse stadsdeel West maken zich zorgen over de mogelijke komst van woonboten in hun omgeving. De woonboten worden verplaatst vanwege werkzaamheden.

Volgend jaar begint de gemeente met herstelwerkzaamheden aan de kademuur van de Da Costakade en bruggen in de De Clercqstraat. Hiervoor is maximaal vijf jaar uitgetrokken. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moeten 36 woonboten tijdelijk worden verplaatst.

Binnen een straal van 1.500 meter zijn tien kades, verdeeld over vijf grachten, aangewezen als mogelijke wissellocaties: de Bilderdijkkade, de Geuzenkade, de Rijpgracht, de Postjeskade, de Willem de Zwijgerlaan en de Jacob van Lennepkade.

Bestuurder Carolien de Heer van stadsdeel West zegt dat het verplaatsen "urgent" is, omdat de kade op instorten staat. Komende dinsdag besluit het dagelijks bestuur van stadsdeel West waarschijnlijk welke wissellocaties in aanmerking komen en hoe de woonboten over de verschillende locaties worden verdeeld.

Voorkeur voor wissellocatie

De woonbootbewoners hebben zelf een voorkeur voor zo'n wissellocatie mogen opgeven. De bewoners van de uitgekozen wissellocaties hebben verder geen inspraak gehad.

De renovatie van bruggen en kades gebeurt tussen eind 2021 en eind 2026. Na dinsdag moet de stadsdeelcommissie zich er nog over buigen en wordt er een definitief besluit genomen. Ook moeten er nog omgevingsvergunningen worden gevraagd.

De woonbootbewoners en de bewoners van de wissellocaties krijgen waarschijnlijk halverwege april bericht.